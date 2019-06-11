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Южная Корея передаст ООН 8 млн долларов для оказания гумпомощи КНДР

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Южная Корея на этой неделе переведет на счета ООН 8 млн долларов для оказания КНДР продовольственной помощи, сообщает во вторник агентство Yonhap со ссылкой на источник в министерстве объединения, курирующем отношения с КНДР.

"Ожидаем, что средства будут переведены на счета ООН уже во вторник или в среду", - отметил он.

Агентство отмечает, что это первая гуманитарная помощь КНДР с 2017 года.

В Северной Корее наблюдается самая сильная засуха с 1982 года. За первые пять месяцев 2019 года в стране выпадало в среднем 54,4 мм осадков, что стало самым низким уровнем за 37 лет.

Ранее в мае в ООН предупредили, что порядка 10 млн человек в КНДР могут пострадать из-за сильной нехватки продовольствия на фоне плохой урожайности.

Южная Корея КНДР

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