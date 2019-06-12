Начинается первый за 41 год визит премьера Японии в Иран

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в среду прибудет в Тегеран, чтобы встретиться с президентом Ирана Хасаном Рухани и Верховным лидером страны аятоллой Али Хаменеи.

Японские премьеры не посещали Иран со времен Исламской революции 1978 - 1979 годов. Последним японским премьером, побывавшим в Иране, на данный момент является Такэо Фукуда, а его визит состоялся в 1978 году.

Ожидается, что Абэ призовет иранское руководство к снижению напряженности в ближневосточном регионе. Визит продлится до 14 июня.

Ранее генсек кабмина Японии Йосихидэ Суга сообщил, что Синдзо Абэ за день до своего отъезда в Тегеран обсудил с президентом США Дональдом Трампом ситуацию в Иране. Однако Суга не стал озвучивать деталей этих переговоров, а указал на важность визита Абэ в Тегеран.

"Принимая во внимание нынешнее положение дел с ростом напряженности на Ближнем Востоке, мы надеемся сократить ее посредством переговоров с Ираном - региональным игроком - на уровне лидеров (двух стран - ИФ)", - отметил он.

Также Абэ ранее вел переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, кронпринцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом и наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бен Зайдом Аль Нахайяном, которые являются критиками политики Ирана.

Информация о том, что Абэ поедет в Тегеран появилась вскоре после того, как в прошлом месяце он встретился с Трампом. В результате СМИ предположили, что Абэ может передать иранским властям некое послание от Трампа. Однако, в преддверии визита Абэ в Тегеран японские СМИ со ссылкой на дипломатические источники стали отвергать такую возможность.

"Премьер-министр не отправится туда в качестве посредника или посланника. Япония не выступает ни за одну из сторон", - писала газета The Japan Times.

Иранские СМИ также утверждают, что визит Абэ направлен лишь на укрепление двусторонних связей. При этом они не исключают, что тема посредничества Японии между Тегераном и Вашингтоном может подниматься в ходе переговоров в Иране.

Эксперты полагают, что заявления о том, что переговоры будут направлены лишь на двусторонние отношения, делаются, чтобы понизить ожидания от поездки Абэ в Тегеран, так как она может оказаться безрезультатной.

"Абэ ничего не может предложить (чтобы помочь Ирану с экономическими проблемами - ИФ). Поэтому я задаюсь вопросом, какие результаты он сможет получить", - заявил The Japan Times эксперт по международным отношениям Токийского университета международных исследований Ясуюки Мацунага.

Специалисты не исключают, что если Япония выступит посредником со стороны США, то это может навредить отношениям Токио и Тегерана. Япония все это время сохраняла хорошие отношения с Ираном, поддерживала Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по ядерной сделке и до последнего закупала у Ирана нефть.

Отношения между Ираном и США обострились в последние несколько недель. В мае администрация США направила в Персидский залив авианосец "Авраам Линкольн" и эскадрилью бомбардировщиков под предлогом ответа на угрозы американским интересам со стороны Ирана.

8 мая, ровно через год после выхода США из СВПД, Тегеран объявил, что приостанавливает выполнение части обязательств по СВПД.

При этом Иран дал европейским подписантам ядерного соглашения 60 дней на выполнение своей части обязательств. В противном случае Тегеран откажется от ограничений по уровню обогащения урана, а также от модернизации реактора на тяжелой воде в Араке.

В свою очередь президент США Дональд Трамп ранее пригрозил расправиться с Ираном, если он будет угрожать Вашингтону и провоцировать конфликт.

Позже американский лидер заявил, что Вашингтон не стремится к смене руководства в Иране.