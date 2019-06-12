Токаев вступил в должность президента Казахстана на 5-летний срок

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Избранный 9 июня на досрочных выборах глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев в среду официально вступил в должность президента страны.

Токаев на церемонии инаугурации принес присягу на государственном - казахском - языке, положа правую руку на Конституцию.

Текст данной присяги, закрепленный Конституцией республики, гласит: "Торжественно клянусь верно служить народу Казахстана, строго следовать Конституции и законам Республики Казахстан, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности президента Республики Казахстан".

После этого прозвучал гимн Казахстана. Во время него прозвучали торжественный залп из пушек, установленных близ Дворца независимости.