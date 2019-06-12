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Токаев вступил в должность президента Казахстана на 5-летний срок

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Избранный 9 июня на досрочных выборах глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев в среду официально вступил в должность президента страны.

Токаев на церемонии инаугурации принес присягу на государственном - казахском - языке, положа правую руку на Конституцию.

Текст данной присяги, закрепленный Конституцией республики, гласит: "Торжественно клянусь верно служить народу Казахстана, строго следовать Конституции и законам Республики Казахстан, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности президента Республики Казахстан".

После этого прозвучал гимн Казахстана. Во время него прозвучали торжественный залп из пушек, установленных близ Дворца независимости.

Казахстан Касым-Жомарт Токаев

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