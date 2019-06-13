Премьер Эстонии подпишет "дорожную карту" отсоединения электросетей от России

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Премьер Эстонии Юри Ратас вместе с главами правительств стран Балтии, Польши и председателем Европейской комиссии подпишет на июньском заседании Совета ЕС "дорожную карту" синхронизации электросистем с ЕС и отсоединения их от России.

Такое решение было принято на заседании эстонского правительства в четверг.

По словам Ратаса, "строительство необходимой для синхронизации инфраструктуры идет полным ходом, однако политическая поддержка на самом высоком уровне и согласованные этапы строительства придадут еще больше уверенности в успехе проекта", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства.

"Конечно, ключевую роль сыграла позиция Европейской комиссии, что синхронизация является для них приоритетным проектом, отвечающим интересам всей Европы. Поэтому мы уже получили и можем рассчитывать и в будущем на заметную финансовую поддержку со стороны Европейского союза для претворения в жизнь этого проекта", - сказал Ратас.

Он добавил, что на сегодняшний день Эстония, Латвия и Литва выполняют работу точно по графику, "чтобы наши электросети смогли синхронизироваться с Западной Европой к 2025 году".

Как сообщили в правительстве, отсоединение эстонских электросистем от России и синхронизация их с Европой необходимо, прежде всего, для обеспечения энергетической безопасности. В будущем страны Балтии станут частью действующего по единым правилам внутреннего рынка энергии Европейского союза.