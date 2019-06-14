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Более 10 населенных пунктов в Идлибской зоне подверглись обстрелам боевиков

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - В Идлибской зоне деэскалации, несмотря на режим прекращения боевых действий, продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований, сообщают в российском Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии.

В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Бейт-Смайра, Кара-Джагез, Нахшебба, Дарх-Абу-Асад, Руйесет-Эскандер, Айн-Эн-Наур, Айн-Эль-Ханзир, Раша, Ардаш-Даг и Хамрат провинции Латакия, Хуайз, Хамамият провинции Хама", - сказал руководитель ЦПВС генерал-майор Виктор Купчишин на брифинге в пятницу.

Российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах, добавил он.

12 июня в Идлибской зоне деэскалации начал действовать режим полного прекращения огня.

Минобороны РФ Идлиб Сирия

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