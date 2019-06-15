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Путин назвал "ядерную сделку" единственным путем урегулирования ситуации вокруг Ирана

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Россия считает, что Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) - единственный путь решения проблемы вокруг иранской ядерной программы, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Всех беспокоит и положение дел вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Выход США из этой договоренности значительно осложнил ее реализацию, негативно сказывается на общей обстановке в отношении режима нераспространения ядерного оружия", - сказал Путин, выступая на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), который проходит в Душанбе.

Он подчеркнул, что "единственное разумное решение - продолжение выполнения участниками плана своих обязательств". "И Россия именно так и намерена поступать", - сказал Путин.

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Владимир Путин

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