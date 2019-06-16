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Молдавский оппозиционер Ренато Усатый вернется в Кишинев

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Лидер оппозиционной в Молдавии "Нашей партии" Ренато Усатый готовится пересечь границу и вернуться на родину после того, как два года скрывался за рубежом от молдавских прокуроров.

"Мне говорят, что на молдавской границе меня ждут не только мои сторонники, но и много полиции. Я еще раз повторяю: я возвращаюсь в Молдавию по своей инициативе, чтобы разобраться со всеми уголовными делами", - заявил Ренато Усатый в видеообращении в соцсетях.

Он сообщил, что в ближайшие минуты проедет границу и отправится в Кишинев. "Я готов завтра же приехать в прокуратуру, полицию - куда надо. Я хочу покончить со всеми этими надуманными обвинениями", - сказал Усатый.

Усатый вышел в эфир, находясь на территории Румынии у пограничного пункта Скулень на границе с Молдавией. Его ждут на границе более ста сторонников "Нашей партии", которые организованно приехали на автобусах и машинах. Несколько активистов партии въехали в Румынию, чтобы вместе со своим лидером проехать границу.

Как уехал Усатый

Ренато Усатый уехал в Москву в августе 2016 года после того, как власти возбудили против него уголовные дела и пытались объявить в международный розыск. В феврале 2018 года он подал в отставку с поста мэра города Бельцы - второго по количеству населения городу, который называют северной столицей Молдавии.

В конце 2018 года он выехал из России, заявив, что президент Молдавии Игорь Додон пытается организовать его преследование и в России. Усатый несколько месяцев жил в Германии, после чего уехал, предположительно, в Румынию. После смены власти в Молдавии он заявил, что незамедлительно возвращается на родину.

Молдавия Кишинев Ренато Усатый

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