Жители Аргентины и Уругвая остались без электроэнергии
Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Жители Аргентины, Уругвая, а также некоторых районов Бразилии и Парагвая остались без электричества из-за сбоя системы, передают в воскресенье латиноамериканские СМИ.
"Масштабный сбой в системе электроснабжения оставил без электроэнергии всю Аргентину и Уругвай", - сообщила в твиттере компания Edesur.
Una falla masiva en el sistema de interconexión eléctrica dejó sin energía a toda la Argentina y Uruguay. Ampliaremos con más información. #SinLuz #CortedeLuz— Edesur Argentina (@OficialEdesur) 16 июня 2019 г.
По данным аргентинских СМИ, перебои в подаче электроэнергии начались ранним утром.
В Аргентине и в Уругвае проживают в общей сложности порядка 48 млн человек.