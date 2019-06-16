Жители Аргентины и Уругвая остались без электроэнергии

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Жители Аргентины, Уругвая, а также некоторых районов Бразилии и Парагвая остались без электричества из-за сбоя системы, передают в воскресенье латиноамериканские СМИ.