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Жители Аргентины и Уругвая остались без электроэнергии

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Жители Аргентины, Уругвая, а также некоторых районов Бразилии и Парагвая остались без электричества из-за сбоя системы, передают в воскресенье латиноамериканские СМИ.

"Масштабный сбой в системе электроснабжения оставил без электроэнергии всю Аргентину и Уругвай", - сообщила в твиттере компания Edesur.

По данным аргентинских СМИ, перебои в подаче электроэнергии начались ранним утром.

В Аргентине и в Уругвае проживают в общей сложности порядка 48 млн человек.

Аргентина Уругвай

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