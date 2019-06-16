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Президент Аргентины обещал провести расследование в связи с отключением электроэнергии по всей стране

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Президент Аргентины Маурисио Макри в воскресенье назвал отключение электричества по всей стране "беспрецедентным" событием и пообещал провести всеобъемлющее расследование этого происшествия, сообщают западные СМИ.

В то же время, по словам президента, после полудня электроснабжение было восстановлено примерно на половине территории страны.

Макри отметил, что общенациональный блэкаут был вызван техническим сбоем в энергосистемах прибрежных районов, однако причину сбоя еще предстоит установить.

СМИ отмечают, что кроме Аргентины, перебои в подаче электроэнергии затронули Уругвай, а также некоторые районы Бразилии и Парагвая.

Однако поставщики электроэнергии в Аргентине, Парагвае и Уругвае - общее население этих стран составляет примерно 55 млн человек - уже смогли восстановить подачу электроснабжения в крупных городах, включая Буэнос-Айрес и Монтевидео, а также в густонаселенных прибрежных районах.

В аргентинской энергетической компании Edesur назвали ситуацию "уникальной" и отметили, что на полное восстановление подачи электроэнергии для всех потребителей, вероятно, уйдет весь оставшийся день.

Аргентина Маурисио Макри

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