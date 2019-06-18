Число жертв при землетрясении в Китае выросло до 11

Пострадали еще 122 человека

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Число пострадавших в результате землетрясений магнитудой 6,0 и 5,3 в китайской провинции Сычуань возросло до 122 человек, еще 11 погибли, сообщает Центральное телевидение Китая.

Первый толчок магнитудой 6 был зафиксирован в 22:55 понедельника по местному времени (17:55 по Москве), за ним последовал второй толчок магнитудой 5,3.

Власти принимают меры к поиску остающихся в живых людей и оказанию помощи пострадавшим. К спасательным работам привлечены около 600 военнослужащих.

Ранее сообщалось о 75 пострадавших и шестерых погибших в результате землетрясения магнитудой 6,0.