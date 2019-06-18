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68 афтершоков зафиксировано в пострадавшей от землетрясения провинции Китая

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - В юго-западной китайской провинции Сычуань, где в понедельник поздно вечером произошло землетрясение магнитудой 6,0, к 08:00 по местному времени (03:00 по московскому времени) зафиксировано 68 повторных толчков магнитудой 2 и выше, сообщают СМИ с места событий со ссылками на власти.

По состоянию на 08:30 по местному времени, число погибших в результате стихийного бедствия выросло до 12 человек, 125 человек пострадали.

Ранее сообщалось об 11 жертвах землетрясения.

По поступающей информации, полностью или частично разрушено значительное число домов, серьезно пострадали дороги и линии электроснабжения, связи.

В пострадавшие районы центральными и местными властями доставляются палатки, медикаменты, продукты питания, питьевая вода. Для поиска, возможно, остающихся под завалами людей и устранения последствий землетрясения привлечены отряды спасателей и медиков Сычуани и некоторых других провинций страны, а также около 600 военнослужащих.

Самое разрушительное землетрясение магнитудой 8 произошло в Сычуани в 2008 году, тогда погибли или пропали без вести, по официальным данным, более 87 тыс. человек.

Китай

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