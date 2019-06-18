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Трамп рассказал о начале массовой депортации мигрантов на следующей неделе

Трамп рассказал о начале массовой депортации мигрантов на следующей неделе
Фото: Reuters

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - На следующей неделе в США начнется депортация миллионов нелегальных мигрантов, заявил президент США Дональд Трамп в твиттере.

"На следующей неделе иммиграционная и таможенная полиция США начнет процесс депортации миллионов нелегальных иностранцев, которые незаконно проникли в Соединенные Штаты. Они будут высланы так же быстро, как и пришли", - сказал он.

Трамп также похвалил решение Мексики об ужесточении миграционных законов и рассказал о готовности Гватемалы подписать соглашение об убежище для граждан третьих стран.

В этом году Пентагон направил тысячи военнослужащих на границу США и Мексики для оказания помощи таможенным и пограничным службам в борьбе с нелегальной иммиграцией.

По оценкам, 12 млн иммигрантов, главным образом из Мексики и Центральной Америки, находятся в Соединенных Штатах нелегально.

Дональд Трамп США

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