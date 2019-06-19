Медведчук рассказал о срыве обмена пленными с РФ после убийства Захарченко

В списке для обмена был Олег Сенцов

Лидер украинской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктор Медведчук Фото: ТАСС, Сергей Бобылев

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Лидер украинской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктор Медведчук заявил, что договоренность об обмене удерживаемыми лицами и заключенными между Украиной и РФ почти была достигнута, но сорвалась после убийства главы самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко.

В интервью русской службе "Би-би-си" Медведчук рассказал, что в числе людей, об обмене которых велись переговоры, фигурировал и украинский режиссер Олег Сенцов. Обмен, по словам политика, "сорвался в связи с определенными событиями в Донецке".

На уточняющий вопрос, имеет ли он в виду убийство Захарченко, политик ответил утвердительно. "Фактически мы почти договорились", - добавил он.

Медведчук заявил, что представители бывшей украинской власти, которые сейчас находятся в России и которые не могут вернуться на Украину (такие как экс-президент Украины Виктор Янукович, приближенный к нему украинских бизнесмен Сергей Курченко), должны нести ответственность, "если в их действиях есть состав преступления". "Если они договорятся с новой властью, то все может быть. Но я считаю, что они должны отвечать", - добавил политик, отметив, что сам он с "предателями" не общается.

"Я давно вышел из того возраста, когда могу просто так прощать. Я этим людям ничего не прощаю, потому что они довели мою страну до этого, - не эти, что пришли, а они довели. Вот это главное. И это будет во мне всегда. Янукович никогда не был пророссийским. Так думали. Он был проянуковичевским. Они два года врали про "европейский выбор" для страны. Они нагло и цинично врали. Вот все, кого вы назвали... Янукович там, Азаров (экс-премьер Украины Николай Азаров - ИФ), это они страну довели, я это знаю", - сказал Медведчук.

Политик также рассказал, что летает в Россию, с которой у Украины отсутствует авиасообщение, через территорию Белоруссии. "Смотрите, какой маразм: поездом я могу сесть вечером и утром приехать в Москву, напрямую. А самолетом я должен лететь через Гомель, а напрямую запрещено", - сказал он.

Суд в РФ в августе 2015 года приговорил Сенцова, задержанного годом ранее в Крыму, к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в создании на полуострове террористического сообщества. С 14 мая по 5 октября 2018 года Сенцов проводил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, "удерживаемых в РФ". Осужденный письменно согласился на прием пищи, объяснив прекращение голодовки угрозой принудительного кормления.

Убийство Захарченко

Глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Александр Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. Помимо Захарченко погиб его охранник, еще 11 человек пострадали.

Руководство ДНР считает взрыв терактом, организованным украинскими властями. Этой же позиции придерживается Москва. Украинские власти отвергают обвинения в причастности к убийству Захарченко.