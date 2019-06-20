Председатель КНР прибыл в Пхеньян с первым за 14 лет визитом

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Председатель КНР Си Цзиньпин в четверг прибыл в Пхеньян с первым за 14 лет визитом, сообщает Xinhua.

Си Цзиньпин прибыл в международный аэропорт Сунань в Пхеньяне. Здесь, как ожидается, северокорейский лидер Ким Чен Ын встретит его пышной церемонией с участием почетного караула.

Китайского лидера сопровождают министр иностранных дел Ван И, руководитель канцелярии центрального комитета компартии Дин Сюэсян, член политбюро ЦК КПК, глава канцелярии комиссии ЦК по иностранным делам Ян Цзечи и председатель Госкомитета КНР по развитию и реформам Хэ Лифэн.

Официальный график Си, обнародованный СМИ, включает саммит с Ким Чен Ыном и посещение башни Дружбы, символа братских связей между Пекином и Пхеньяном. Предполагается, что председатель КНР также посетит выступление гимнастов.

Учитывая относительно короткое пребывание главы Китая в Пхеньяне, саммит между двумя лидерами может состояться в первый день визита.

По данным СМИ, повестка дня саммита может включать вопросы денуклеаризации Севера и пути укрепления традиционного партнерства стран по случаю 70-летия установления двусторонних связей.

Предполагается, что Си Цзиньпин может взять на себя обязательства по оказанию экономической или гуманитарной поддержки КНДР, которая может включать предоставление продовольствия или удобрений.

Ким Чен Ын уже четыре раза посещал Пекин, где встречался с китайским лидером. Его визиты в Китай проходили незадолго до или после его встреч на высшем уровне с президентом США Дональдом Трампом и президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, что, по мнению некоторых СМИ, свидетельствует о тесных консультациях лидеров двух стран.