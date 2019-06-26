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Небензя призвал отказаться от двойных стандартов в Сирии

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН по Сирии заявил о необходимости прекращения применения двойных стандартов в отношении ситуации в Сирии, говорится в сообщении пресс-службы российского постпредства при ООН.

По его словам, информация, распространяемая с трибуны Совбеза ООН, порой противоречит оперативным сведениям непосредственно из районов деэскалации. "Это свидетельствует о попытках политизировать сирийское гуманитарное досье. В целом пора прекратить применять двойные стандарты в отношении происходящего в Сирии", - приводит пресс-служба слова Небензи.

Он также призвал Секретариат ООН и ее специализированные агентства не спешить с обнародованием непроверенной информации и получать ее из "достоверных и неполитизированных источников". "К сожалению, у нас пока остаются серьезные сомнения относительно надежности этих источников и методологии их верификации", - сказал постпред РФ при ООН.

Небензя добавил, что позиция России остается неизменной. Москва продолжит работать над возвращением мира в Сирию как в национальном качестве, так и в качестве постоянного члена Совета Безопасности и участника "Астанинской тройки", заверил он.

На заседании также выступил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин в режиме видеоконференции. Он опроверг утверждения о том, что сирийские и российские войска неизбирательно наносят удары по целям в Идлибе.

Кроме того, Бакин пожаловался на "однобокость" в освещении событий в Идлибской зоне рядом стран, которые обвиняют Сирию и Россию в эскалации напряженности.

Россия Сирия Идлиб ООН Василий Небензя

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