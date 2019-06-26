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Конгрессмены США решили запретить Трампу наносить удар по Ирану без разрешения

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Американские конгрессмены Ро Ханна, Мэтт Гетц и Энтони Браун предложили внести в военный бюджет США поправку, которая не позволит президенту страны Дональду Трампу использовать финансовые средства для нанесения удара по Ирану без одобрения конгресса.

"Президент Трамп намеренно и опрометчиво ведет нас к конфликту с Ираном и рискует развязыванием новой войны на Ближнем Востоке", - говорится в заявлении Брауна. Он напомнил, что стратегия США заключается в том, чтобы привести Иран за стол переговоров и не дать ему получить ядерное оружие. По мнению Брауна, в созданной Трампом атмосфере об этом забыли как конгрессмены, так и простые американцы.

Ханна отметил, что на прошлой неделе Трамп остановил удар по Ирану за несколько минут до его нанесения. Это удар вверг бы США "в еще одну стоимостью в триллионы долларов войну на Ближнем Востоке" вопреки предвыборным обещаниям президента, добавил он.

В заявлении Гетца говорится, что "неконституционные, бесконечные войны на Ближнем Востоке делают Америку слабее, а не сильнее". Он признал, что Соединенные Штаты должны проявлять силу по отношению к Ирану, но решение о любых военных действиях должен принимать конгресс на конституционной основе.

20 июня стало известно, что Корпус стражей Исламской революции (КСИР) сбил в южной прибрежной провинции Хормозган американский беспилотник, нарушивший воздушное пространство Ирана. Позже в Минобороны США подтвердили информацию об уничтожении беспилотника, однако заявили, что он был сбит в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом.

После этого Трамп сообщил, что он отменил удар по Ирану за десять минут до планируемого времени, так как счел его несоразмерным инциденту с беспилотником.

США Иран Конгресс Дональд Трамп

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