Конгрессмены США решили запретить Трампу наносить удар по Ирану без разрешения

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Американские конгрессмены Ро Ханна, Мэтт Гетц и Энтони Браун предложили внести в военный бюджет США поправку, которая не позволит президенту страны Дональду Трампу использовать финансовые средства для нанесения удара по Ирану без одобрения конгресса.

"Президент Трамп намеренно и опрометчиво ведет нас к конфликту с Ираном и рискует развязыванием новой войны на Ближнем Востоке", - говорится в заявлении Брауна. Он напомнил, что стратегия США заключается в том, чтобы привести Иран за стол переговоров и не дать ему получить ядерное оружие. По мнению Брауна, в созданной Трампом атмосфере об этом забыли как конгрессмены, так и простые американцы.

Ханна отметил, что на прошлой неделе Трамп остановил удар по Ирану за несколько минут до его нанесения. Это удар вверг бы США "в еще одну стоимостью в триллионы долларов войну на Ближнем Востоке" вопреки предвыборным обещаниям президента, добавил он.

В заявлении Гетца говорится, что "неконституционные, бесконечные войны на Ближнем Востоке делают Америку слабее, а не сильнее". Он признал, что Соединенные Штаты должны проявлять силу по отношению к Ирану, но решение о любых военных действиях должен принимать конгресс на конституционной основе.