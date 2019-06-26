Трамп высказался о длительности возможной войны с Ираном

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Если между Соединенными Штатами и Ираном начнется война, то она будет короткой, убежден президент США Дональд Трамп.

"Я надеюсь, что у нас ее (войны - ИФ) не будет. Но у нас сильные позиции, и, если что-то произойдет, эта война будет короткой", - сказал он в среду в интервью Fox News.

Он отметил, что не собирается отправлять американских солдат на иранскую территорию в случае вооруженного конфликта. "Военных непосредственно там не будет", - сказал президент.

Ранее американские конгрессмены Ро Ханна, Мэтт Гетц и Энтони Браун предложили внести в военный бюджет США поправку, которая не позволит президенту страны Дональду Трампу использовать финансовые средства для нанесения удара по Ирану без одобрения конгресса.

20 июня стало известно, что Корпус стражей Исламской революции сбил американский беспилотник, нарушивший воздушное пространство Ирана. Позже в Минобороны США подтвердили информацию об уничтожении беспилотника, однако заявили, что он был сбит в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом.

После этого Трамп сообщил, что он отменил удар по Ирану за десять минут до планируемого времени, так как счел его несоразмерным инциденту с беспилотником.