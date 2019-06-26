В избирательный бюллетень на выборах в Раду войдет 21 партия

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Центральная избирательная комиссия Украины провела жеребьевку по определению номеров политических партий для размещения в избирательном бюллетене для голосования на внеочередных выборах в Раду 21 июля в многомандатном округе.

Как сообщает ЦИК в фейсбуке, 21 партия получила такие номера и будет размещена в избирательном бюллетене в определенной очередности.

Номер один получил "Оппозиционный блок", "Оппозиционная платформа - За жизнь" разместится под номером 6, "Европейская солидарность" Петра Порошенко получила номер 10, партия "Слуга народа" Владимира Зеленского - 14, "Голос" Святослава Вакарчука -18. Замыкает избирательный бюллетень партия Всеукраинское объединение "Свобода".