Прокуратура Парижа исключила поджог в Нотр-Даме

Теперь пожар в соборе будут расследовать как непреднамеренное нарушение техники безопасности

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Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Прокуратура Парижа исключила криминальное происхождение пожара в соборе Парижской Богоматери и назвала основные версии следствия. Среди них - возгорание из-за непотушенной сигареты или из-за неполадок в электропроводке, пишет Le Figaro. Предварительные выводы объявил через два месяца после пожара прокурор Парижа Реми Хайтц.

По его словам, теперь пожар расследуется как результат непредумышленных нарушений техники безопасности. По такой статье 26 июня возбудили дело в отношении неустановленных лиц. Установить точную причину возгорания следователям пока не удалось. Они продолжат работу и назначат необходимые экспертизы.

Пожар в соборе Парижской Богоматери начался вечером 15 апреля, его тушили до утра. Огонь уничтожил шпиль XIX и кровлю, каменный каркас здания и внутренние помещения здания пострадали незначительно. Возгорание началось на строительных лесах, возведенных над крышей собора для реставрационных работ.

К 20 апреля стало известно, что по видеозаписям и фотографиям пожара установлен очаг возгорания - в центральной части собора вблизи основания его шпиля. Сообщалось, что сигнализация в соборе сработала два раза: в первый раз его сотрудники не смогли обнаружить возгорание, оно стало явным только спустя 23 минуты, когда пожарная тревога сработала второй раз. Настоятель храма Патрик Шове предполагал,что к пожару мог привести некий сбой в компьютерной системе.

В компании Le Bras Freres, которая смонтировала строительные леса, признали, что некоторые рабочие курили на месте работы, вопреки запретам.