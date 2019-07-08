На восстановление Нотр-Дама пока разрешили потратить 38 млн евро

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Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Архиепископ Парижа Мишель Опети в понедельник сообщил, что на восстановление сгоревшего Собора Парижской Богоматери через созданные для этих целей фонды удалось собрать 380 млн евро.

"То, что мы получили, составляет 38 млн евро. Это то, что мы получили на руки", - сказал архиепископ Парижа в эфире радиостанции RTL. По его словам, сумма, которая в настоящее время "имеется на руках", составляет 10% от всех пожертвований, уже сделанных через фонды.

Он пояснил, что это объясняется специальным механизмом, действующим для лиц и организаций, которые вносят крупные пожертвования. Этот механизм не дает возможность быстро начать тратить деньги. Подобная система была введена французскими властями для того, чтобы гарантировать использование средств по назначению, отмечают французские СМИ.

Он отметил, что сейчас ремонтные работы внутри Нотр-Дама продолжаются.

По данным Le Figaro, общая сумма пожертвований, обещанных со стороны физических и юридических лиц для восстановления собора, составила около 850 млн евро.

Сильный пожар произошел в Соборе Парижской Богоматери 15 апреля. Он начался на строительных лесах, возведенных над крышей на время реставрации. Собору сильно пострадал, у него обрушились шпиль и крыша.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее поставил задачу восстановить Нотр-Дам за пять лет, но многие эксперты говорят, что это займет гораздо больше времени.

Собор Парижской Богоматери находится в центре Парижа и является символом французской столицы, а также одним из самых известных памятников в Европе. Он строился с 1163 по 1345 годы.

Ежегодно собор посещают 14 млн человек. Кроме того, Собор Парижской Богоматери фигурирует в ряде художественных произведений - прежде всего, в одноименном романе Виктора Гюго.