Строительство завода в Казахстане приостановили после массовой драки рабочих

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Строительство завода на Тенгизском нефтегазовом месторождении в Казахстане временно приостановлено после массовой драки рабочих, сообщила в понедельник компания-разработчик месторождения.

29 июня начались волнения среди рабочих, нанятых для строительных работ на Тенгизе арабской компанией-подрядчиком CCEP (Consolidated Contracting Engineering & Procurement S.A.L Offshore). Поводом послужила фотография, отправленная в WhatsApp одним из сотрудников компании - гражданином Ливии - и затем опбуликованная в инстаграме.

На фото изображена местная девушка-оператор и сам иностранец с рацией в руках, антенна которой направлена в сторону девушки, высунувшей язык. Местные рабочие посчитали данный снимок непристойным, оскорбляющим честь сотрудницы - их соотечественницы.

Между тем, местные власти сообщают, что драка произошла из-за разных условий труда для местных и иностранных рабочих.

В результате драки пострадали более 40 человек, все они получили легкие повреждения.

Компания заверяет, что в настоящее время ситуация на Тенгизе стабилизировалась.