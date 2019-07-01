Ирина Влах переизбрана главой Гагаузской автономии Молдавии

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - На выборах главы Гагаузской автономии Молдавии победу в первом туре одержала действующий башкан (глава) Ирина Влах, сообщил в понедельник председатель Центральной избирательной комиссии Гагаузии Иван Комур.

По предварительным данным, за Влах проголосовали 91,9% избирателей. Остальные три кандидата - Сергей Чимпоеш, Иван Бургуджи и Дмитрий Манол - набрали по 7,3%, 0,9% и 0,6% соответственно.

Гагаузская автономия была создана в 1994 года на юге Молдавии. В автономии проживают около 150 тысяч гагаузов - тюркоязычного национального меньшинства православного вероисповедания.

Еще накануне Ирину Влах поздравил с победой президент Молдавии Игорь Додон, который после закрытия избирательных участков приехал в Гагаузию. К поздравлениям по телефону также присоединился вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

Ирина Влах призвала оппонентов признать результаты выборов. "Я уже закатала рукава и готова приступить к работе. В Гагаузии должны быть мир и стабильность", - подчеркнула Ирина Влах.

Выборы главы Гагаузии прошли в воскресенье во всех населенных пунктах автономии на юге Молдавии. Интрига выборов, по мнению экспертов, заключалась лишь в том, выиграет ли Ирина Влах в первом туре.

При этом, она, по сути, боролась за явку избирателей. Народное собрание Гагаузии, с которым у действующего башкана есть разногласия, повысило обязательный порог явки с одной трети до 50% избирателей. Это было сделано по указанию Демократической партии, которая до недавних пор управляла Молдавией и пыталась не допустить избрания Влах на второй срок, так как она является сторонницей Партии социалистов (ее поддерживает президент Игорь Додон).