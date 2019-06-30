В Гагаузии выберут главу автономии

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - В Гагаузской автономии Молдавии в воскресенье проходят выборы башкана (главы автономии), избирательные участки открылись в 7:00 и будут открыты до 21:00, сообщили корреспонденту "Интерфакса" в ЦИК Гагаузии.

На территории автономии открыто 66 избирательных участков. По данным, предоставленным участковыми избирательными бюро, в списки для голосования включено 106 тыс. 136 избирателей.

В бюллетенях для голосования значатся пять кандидатов, однако один из них - Василий Аладов был снят с избирательной гонки Высшей судебной палатой Молдавии.

Напротив фамилии Аладова в уже отпечатанных бюллетенях для голосования стоит штамп "Выбыл" из избирательной гонки. Жители автономии должны будут выбрать башкана из четырех кандидатов - это Ирина Влах, Сергей Чимпоеш, Иван Бургуджи, Дмитрий Манол.

Ирина Влах является действующим главой автономии. В 2015 году она выиграла выборы, уже в первом туре набрав более 50% голосов избирателей.

Сергей Чимпоеш и Иван Бургуджи являются депутатами Народного собрания Гагаузии, а Дмитрий Манол - местным предпринимателем.

Интрига выборов, по мнению аналитиков, заключается в том, выиграет ли Ирина Влах выборы в первом туре. На нынешних выборах, она, по сути, борется за явку избирателей.

Чтобы выборы были признаны состоявшимися, Народное Собрание Гагаузии, с которым у действующего башкана есть разногласия, повысило явку избирателей с одной трети до 50% избирателей. Это было сделано по указанию Демократической партии, которая до недавних пор управляла Молдавией. Демократическая партия пыталась не допустить избрания Влах на второй срок, так как она является сторонницей Партии социалистов, ее поддерживает президент Игорь Додон.

После перехода Демократической партии в оппозицию, у Ирины Влах еще больше шансов выиграть выборы уже в первом туре.