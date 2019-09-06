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Президент Казахстана назвал домыслами информацию о передаче земель иностранцам

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Президенту Казахстана предложили запретить иностранцам покупать и даже арендовать казахстанские земли, Касым-Жомарт Токаев в ответ снова сказал, что сообщения о продаже земли китайскому бизнесу - это домыслы, которые распространяют, чтобы дестабилизировать ситуацию.

Отрегулировать земельный вопрос предложил член национального совета общественного доверия при президенте Мухтар Тайжан, он сослался на пожелание народа.

Токаев еще 2 сентября в послании народу призывал прекратить распространять слухи о продаже земель иностранцам. 6 сентября он отметил, что продолжают ходить слухи, в частности, о том, что земли отдадут китайским предприятиям, которые переведут в Казахстан 55 старых заводов и тысячи иностранных рабочих.

"Подобного рода слухи исходят от недоброжелателей, которые умело манипулируют патриотическими чувствами людей. В том числе, используют эпатажных эмоциональных людей, чтобы достичь своих определенных целей", - сказал президент.

Токаев также отметил, что без иностранных инвестиций не будет развития экономики, сообщает Tengrinews.kz.

Ранее на этой неделе в ряде городов Казахстана прошли митинги, участники которых выступали против открытия в стране китайских предприятий.

Казахстан Касым-Жомарт Токаев Китай

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