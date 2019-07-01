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Власти Кипра назвали упавший с неба неопознанный объект российской ракетой

Власти Кипра назвали упавший с неба неопознанный объект российской ракетой
Архивное фото
Фото: Reuters

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Неопознанный объект, упавший ночью с неба неподалеку от столицы Северного Кипра, судя по всему, является ракетой российского производства, выпущенной системой противовоздушной обороны Сирии в ответ на атаку Израиля, сообщил в понедельник глава внешнеполитического ведомства самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра Кудрет Озерсай.

Он заявил, что, по предварительным данным, это ракета С-200.

На опубликованных в сети снимках видны обломки с надписью на русском языке.

По данным Озерсая, ракета взорвалась до столкновения с землей, поэтому на месте ее падения нет воронки. На то же указывает и разброс обломков.

В ночь на понедельник сирийская система ПВО была задействована для отражения атаки ВВС Израиля. Сообщалось, что в окрестностях Дамаска погибло не менее четырех человек.

Объект, который изначально сочли ракетой или военным беспилотником, упал на склоне горы к северу от столицы Северного Кипра - Никосии - около 1:00 ночи по местному времени. Очевидцы рассказали, что видели свет на небе, после чего раздалось три громких взрыва. После падения начался пожар, который продолжался больше двух часов.

Никто не пострадал, однако несколько домов расположенной поблизости деревни эвакуировали.

Кипр С-200

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