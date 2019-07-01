Что произошло за день: понедельник, 1 июля

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Неизвестный объект упал к северу от Никосии - столицы Кипра. Пожар на месте падения продлился два часа. Власти самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра заявили, что это была ракета российского производства. Ранее сообщалось, что в ночь на понедельник сирийская система ПВО была задействована для отражения атаки ВВС Израиля.

- Из-за паводка в Иркутской области погибли 12 человек. Источник в органах здравоохранения региона сообщил о поисках еще девяти человек. Два участка федеральной трассы Р-255 "Сибирь" в Тулунском районе по-прежнему закрыты для движения, неподалеку от города Тулун образовался затор из снесенных водой домов. Вечером в понедельник в МЧС России сообщили, что вода ушла из трех населенных пунктов.

- Министры стран ОПЕК договорились о продлении ограничений на добычу нефти еще на девять месяцев. В среду решение должно быть ратифицировано странами не-ОПЕК.

- Иран превысил лимит по запасам низкообогащенного урана. Эту информацию подтвердили в МАГАТЭ. Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе предусматривает ограничение в 300 кг урана.

- Генпрокуратура проверит аэропорт "Шереметьево" из-за проблем с багажом. Уже в понедельник на место была отправлена комиссия. Между тем в аэропорту отчитались о стабильной работе и оперативной рассылке багажа по местам назначения. Накануне "Ведомости" сообщили, что в "Шереметьево" 29 и 30 июня застряли девять тысяч чемоданов.

- Протестующие в Гонконге прорвались в здание Законодательного совета. Во время акции в честь годовщины возвращения Гонконга Китаю активисты заняли здание, изрисовали стены граффити. Вечером полиция начала разгон протестующих с использованием слезоточивого газа.

- Опубликовано расследование Ивана Голунова о похоронном бизнесе в Москве. Текст в полной и сокращенной версиях вышел более чем в десяти изданиях. Ранее журналист "Медузы" связывал с этим материалом возбужденное против него дело о попытке сбыта наркотиков.