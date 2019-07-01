В Берлине не подтвердили побег в Германию жены эмира Дубая

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Официальный представитель МИД Германии Мария Адебар не подтвердила сообщения СМИ о том, что шестая жена эмира Дубая и сестра иорданского короля Абдаллы II принцесса Хайя аль Хуссейн сбежала в Германию.

"Эти сообщения я не могу подтвердить", - сказала Адебар журналистам в понедельник.

В свою очередь представитель немецкого МВД также заявил, что у него тоже нет такой информации.

Ранее британское издание The Sun сообщило, что шестая жена эмира Дубая, миллиардера Мохаммеда ибн Рашид Аль Мактум, который также является премьер-министром ОАЭ, сбежала в Германию с сыном, дочерью и $31 млн, "чтобы начать новую жизнь".

Принцесса Хайя аль Хуссейн является единокровной сестрой иорданского короля Абдаллы II. Согласно The Sun, она сразу же попросила убежища и подала на развод с мужем. Это спровоцировало дипломатический кризис в отношениях Германии и ОАЭ, утверждает издание.

The Sun отмечало, что эмир обратился к немецким властям с просьбой вернуть в ОАЭ 45-летнюю принцессу, 7-летнего Зайеда и 11-летнюю Аль Джалилу. Однако власти Германии ему отказали, а принцесса вместе с детьми охраняется службой безопасности, пишет The Sun.

Принцесса Хайя якобы рассказала друзьям, что решила бежать в Германию, поскольку "не доверяла властям Великобритании, которые могли вернуть ее".