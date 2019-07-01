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Швеция разместила новую систему ПВО на острове в Балтийском море

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Швеции перебросили на остров Готланд в Балтийском море элементы новой системы ПВО, сообщает в понедельник сайт радиостанции Deutsche Welle.

Речь идет о зенитно-ракетном комплексе RBS 23 Bamse, разработанном шведской компанией Saab, дальность полета ее ракет составляет порядка 15-20 км.

По утверждению радиостанции, Швеция разместила комплекс на острове "из-за напряженных отношений с Россией".

Новый комплекс призван заменить размещенные на острове ранее мобильные зенитные системы, усилив противовоздушную оборону на острове, отмечает Deutsche Welle.

"Благодаря своему географическому положению, остров предоставляет значительные военные преимущества в вопросе защиты и контроля над судоходством, контроля над воздушным пространством над Балтийским морем и размещения военной техники и оружейных систем", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте вооруженных сил Швеции.

Швеция

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