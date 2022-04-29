Швеция выделила $163 млн на укрепление обороны острова Готланд

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Правительство Швеции направляет $163 млн на укрепление военной инфраструктуры на стратегически важном острове Готланд в Балтийском море, сообщил журналистам замминистра финансов страны Макс Элгер. Его цитируют западные СМИ.

"Цель этого - иметь возможность разместить (на острове - ИФ) как можно больше призывников, сделать их операции эффективнее и тем самым внести вклад в увеличение оборонного потенциала... Готланда", - сказал он.

Выделенные средства направят на расширение казарм и другой инфраструктуры на острове.

В последнее десятилетие Швеция занимается перестройкой вооруженных сил, особенно после присоединения Крыма к России в 2014 году. В 2017 году в Швеции вновь сделали обязательной для подданных службу в армии. На Готланде в 2018 году командование после перерыва вновь разместило воинский контингент, развернуло зенитные комплексы.