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Представитель Зеленского в Раде предложил сделать украинизацию "достаточно мягкой"

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Представитель президента Украины в Верховной раде, второй номер избирательного списка "Слуги народа" Руслан Стефанчук считает, что за украинский язык нужно "воевать качеством, а не притеснениями".

"Если говорить о законе о языке, то есть несколько позиций. Первая: государственной языком в Украине является украинский язык, статья 10 Конституции Украины. От этого мы не отойдем ни на шаг. Второе: я убежден, что мы должны сделать украинизацию достаточно мягкой. Я убежден, что для украинизации больше сделали не программы правительства, а сериал "Альф". Потому что только в этом сериале мы получили впервые понятный, красивый, чистый украинский язык", - сказал он "Интерфаксу".

Стефанчук отметил, что украинское будет развиваться в стране, когда будет украинский софт, на который будет льготная система подписки, будет реальное улучшение условий для книгоиздателей.

Он указал, что сегодня в кинотеатрах люди с удовольствием идут на украинские фильмы и фильмы с украинским переводом. "Я уже не могу смотреть русский перевод, он какой-то корявый для меня. Например, моя жена говорит на русском и украинском, потому что она родилась в Польше, а училась в русской школе. Но мы все равно смотрим украинские фильмы, украинский перевод", - рассказал Стефанчук.

Представитель Зеленского в Раде и идеолог его команды убежден, что "за язык надо воевать качеством". "Не запретами, не притеснениями, а качеством. Когда украинский контент будет более интересным, более качественным, тогда мы получим совершенно другое отношение. А государство должно создать все механизмы для этого", - пояснил он.

Говоря о том, где должна проходить грань для децентрализации на Украине, Стефанчук подчеркнул, что выступает за Украину с сильными регионами, которые должны получить четкие понятные прозрачные механизмы в экономике, и понимать, какие права им передаются.

"Я думаю, что граница должна заканчиваться там, где начинаются вопросы об общей потере суверенитета, о территориальной сдаче интересов и о каких-то вещах, связанных с сепаратизмом", - отметил представитель президента в Раде.

Украина Верховная рада Владимир Зеленский

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