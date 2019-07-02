Каракас объявил о нормализации дипотношений с Берлином после проблем с послом

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Венесуэльское правительство заявило о нормализации отношений с Германией, сообщил в ночь на вторник венесуэльский МИД.

"По итогам контактов с правительством Германии начался процесс нормализации дипломатических отношений между двумя странами", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Венесуэлы.

Решение принято по итогам встречи в Берлине между заместителем главы МИД Венесуэлы, отвечающим за отношения с Европой Иваном Хилем, и директором отдела Латинской Америки и Карибского бассейна МИД Германии Мариан Шеграф.

"Таким образом началось восстановление каналов дипломатической связи с учетом принципа взаимоуважения и верховенства международного права", - подчеркивается в документе венесуэльского МИД.

В связи с этим президент Венесуэлы Николас Мадуро отозвал заявление от 6 марта, в котором он объявил персоной нон-грата посла Германии в Каракасе, обосновав это решение тем, что тот выполнял функции, не соответствующие зарубежному политическому представителю.