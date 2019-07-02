Поиск

В Китае заработала первая комбинированная АЗС для заправки и зарядки автомобилей

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Китайская нефтехимическая корпорация Sinopec открыла первую автозаправочную станцию, на которой водители смогут заправлять машины традиционным углеводородным топливом и водородом, а также заряжать электромобили.

АЗС комбинированного типа построена в городе Фошань (провинция Гуандун), сообщает агентство "Синьхуа".

Она способна обеспечить заправку до 500 кг водорода в сутки и ориентирована на общественный транспорт и машины, использующие это топливо. На заправку автобуса уходит 4 минуты, одна заправка позволяет проехать 300 км при "нулевых" выбросах углекислого газа.

В течение этого года Sinopec планирует создать еще 3 такие АЗС в Фошане и расположенном по соседству городе Юньфу, сообщили в компании.

Китай

Новости

На Балтике затонула литовская музейная парусная лодка с капитаном-историком

Украина отозвала приглашение наблюдателям ПАСЕ на парламентские выборы

На Украине у международного наркосиндиката изъяли 400 кг кокаина

Главу полиции Шри-Ланки арестовали в связи с апрельскими терактами

В ЛНР сообщили о сбитом украинскими военными беспилотнике ОБСЕ

НАСА успешно испытало систему спасения экипажа в новейшем космическом корабле Orion

Москва и Прага снимут взаимные ограничения на авиаперелеты до 7 июля

Москва и Прага снимут взаимные ограничения на авиаперелеты до 7 июля

В турецком порту взорвался итальянский танкер

В Боливии появился неизвестный смертельный вирус

В Боливии появился неизвестный смертельный вирус

Литовские железнодорожники будут искать неисправности с помощью российской ГЛОНАСС

Литовские железнодорожники будут искать неисправности с помощью российской ГЛОНАСС
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');