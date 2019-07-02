Поиск

Nike прекратила продажу кроссовок с первым флагом США

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Крупнейший в мире производитель спортивных товаров Nike Inc. убрал из магазинов кроссовки, выпущенные к 4 июля, когда в США отмечается День независимости, из-за критики со стороны общественности.

Причиной недовольства стало изображение на кроссовках первого американского флага, "Бетси Росс", с 13 полосами и 13 белыми звездами, которые формируют круг. Ряд крайне правых группировок называют этот флаг своим символом, в то время как некоторые люди считают его напоминанием об эпохе рабства.

Nike второй раз за две недели отказался от выпуска кроссовок из политических соображений.

На прошлой неделе компания приостановила продажу некоторых моделей кроссовок в Китае. Nike была вынуждена пойти на такой шаг после того, как сотрудничающий с ней японский модельер Дзюн Такахаси высказался в соцсети в поддержку протестов в Гонконге. Он сделал это в аккаунте фирменной линейки кроссовок Nike Undercover, сообщила Financial Times.

Акции компании в ходе торгов в Нью-Йорке во вторник снижаются на 0,5%.

Nike США

Новости по теме

Новости

На Балтике затонула литовская музейная парусная лодка с капитаном-историком

Украина отозвала приглашение наблюдателям ПАСЕ на парламентские выборы

На Украине у международного наркосиндиката изъяли 400 кг кокаина

Главу полиции Шри-Ланки арестовали в связи с апрельскими терактами

В ЛНР сообщили о сбитом украинскими военными беспилотнике ОБСЕ

НАСА успешно испытало систему спасения экипажа в новейшем космическом корабле Orion

Москва и Прага снимут взаимные ограничения на авиаперелеты до 7 июля

Москва и Прага снимут взаимные ограничения на авиаперелеты до 7 июля

В турецком порту взорвался итальянский танкер

В Боливии появился неизвестный смертельный вирус

В Боливии появился неизвестный смертельный вирус

Литовские железнодорожники будут искать неисправности с помощью российской ГЛОНАСС

Литовские железнодорожники будут искать неисправности с помощью российской ГЛОНАСС
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');