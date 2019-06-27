Nike ограничила продажу кроссовок в Китае

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Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Крупнейший в мире производитель спортивных товаров Nike Inc. приостановил продажу некоторых моделей кроссовок в Китае.

Американская компания была вынуждена пойти на такой шаг после того, как сотрудничающий с ней японский модельер Дзюн Такахаси высказался в соцсети в поддержку протестов в Гонконге. Он сделал это в аккаунте фирменной линейки кроссовок Nike Undercover, сообщила Financial Times.

Позже пост Такахаси в соцсети был удален. Как пояснили в Nike, он был опубликован по ошибке и отражал частное мнение дизайнера, которое не разделяется компанией. Компания отозвала из Китая кроссовки линейки, модели для которой создаются при участии Такахаси.

Ранее несколько крупных китайских ритейлеров без объяснения причин изъяли из продажи кроссовки Nike Undercover, отмечает "Би-Би-Си".

Китайский ритейлер YYSports, главный партнер Nike в КНР, сообщил об отмене запланированного старта продаж кроссовок Daybreak.

Онлайн-ритейлер Douniu также изъял из продажи все товары линейки Undercover в связи с "особыми обстоятельствами". При этом ритейлер не стал уточнять, что за обстоятельства имеются в виду.

Ряд китайских СМИ призвали полностью запретить продажу Nike Undercover в стране. "Зарабатывать деньги в Китае и делать вещи, которые ранят Китай - это ужасно. Пожалуйста, уходите из Китая", - говорится в публикации китайского интернет-издания Sneaker News.

Сама Nike пока не прокомментировала сложившуюся ситуацию.