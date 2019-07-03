Главой Европарламента избран итальянский социалист Давид-Мария Сассоли

Итальянский политик Давид-Мария Сассоли Фото: Reuters

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Итальянец, кандидат от европейских социалистов Давид-Мария Сассоли победил на выборах председателя Европейского парламента (ЕП), объявил глава Европарламента предыдущего состава Антонио Таяни на пленарной сессии законодательной ассамблеи ЕС в среду в Страсбурге.

Сассоли набрал абсолютное большинство голосов по итогам второго тура голосования. После объявления Таяни пригласил победителя выборов занять председательское кресло.

Избрание председателя Европейского парламента было сдвинуто на один день в связи со сложностями в согласовании Евросоветом кандидатур на ключевые посты в институтах ЕС, что потребовало созыва в воскресенье, 30 июня, внеочередного саммита ЕС для решения этого вопроса.

Во вторник Европейский совет согласовал будущих руководителей институтов ЕС. Теперь их должен одобрить Европарламент.

Выборы в Европарламент прошли 23-26 мая.