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В Грузии погиб гид-израильтянин

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Грузинские спасатели обнаружили тело гражданина Израиля у села Гергети в Казбегском районе, сообщает в среду Общественное телевидение Грузии со ссылкой на Службу по управлению чрезвычайными ситуациями МВД республики.

По данным телеканала, информация об исчезновении мужчины поступила 1 июня, была начата поисковая операция. Спасатели обнаружили тело иностранца в овраге, в который он упал.

Погибший израильтянин был военнослужащим и работал в Грузии гидом. Его тело доставят на родину 4 июля.

Грузинская полиция возбудила уголовное дело по статье "лишение жизни по неосторожности".

Грузия Израиль

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