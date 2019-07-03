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Пожар уничтожил семь миллионов литров виски на складах Jim Beam в Кентукки

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Пожар на складах производителя виски Jim Beam в штате Кентукки уничтожил партию алкогольных напитков общим объемом более 7 млн литров, сообщает в среду агентство Bloomberg.

Официальных данных о финансовых потерях компании из-за пожара нет. Однако, по подсчетам агентства, речь пойдет о сумме в несколько сотен миллионов долларов.

Между тем, по словам представителя компании, огонь уничтожил "относительно молодой виски".

Пожар сразу на двух складах компании начался в ночь на среду. К настоящему времени пожарные ликвидировали возгорание на одном из них. Ожидается, что для тушения второго склада понадобится еще около шести часов.

Причина возгорания на данный момент не установлена. Однако, по версии агентства Associated Press, пожар мог начаться из-за удара молнии.

Jim Beam - бренд виски, основанный в США в 1795 году. Марка принадлежит компании Beam Global Spirits & Wine, которая в свою очередь является дочерней компанией Fortune Brands. Под брендом Jim Beam продаются несколько сортов бурбона и виски, а также некоторые другие алкогольные напитки.

Jim Beam США

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