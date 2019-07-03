Пожар уничтожил семь миллионов литров виски на складах Jim Beam в Кентукки

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Пожар на складах производителя виски Jim Beam в штате Кентукки уничтожил партию алкогольных напитков общим объемом более 7 млн литров, сообщает в среду агентство Bloomberg.

Официальных данных о финансовых потерях компании из-за пожара нет. Однако, по подсчетам агентства, речь пойдет о сумме в несколько сотен миллионов долларов.

Между тем, по словам представителя компании, огонь уничтожил "относительно молодой виски".

Firefighters in Kentucky are trying to extinguish a burning Jim Beam warehouse that is filled with about 45,000 barrels of bourbon. https://t.co/gEHGQqV0OE pic.twitter.com/wBIayOZEXp — CBS This Morning (@CBSThisMorning) 3 июля 2019 г.

Пожар сразу на двух складах компании начался в ночь на среду. К настоящему времени пожарные ликвидировали возгорание на одном из них. Ожидается, что для тушения второго склада понадобится еще около шести часов.

Причина возгорания на данный момент не установлена. Однако, по версии агентства Associated Press, пожар мог начаться из-за удара молнии.