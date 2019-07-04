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Больше половины американцев высказались против импичмента Трампа

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Менее половины американцев считают, что президент страны Дональд Трамп должен быть подвергнут импичменту, сообщает издание The Hill со ссылкой на социологическое исследование Gallup.

Согласно результатам этого опроса, идею импичмента Трампа поддержали 45% респондентов, в то время как 53% выступили против этого.

За импичмент действующего американского президента высказались 7% республиканцев, 46% независимых респондентов и 81% из сторонников Демократической партии.

Рейтинг одобрения действий Трампа на посту президента составил 41%. Собственно, на отметке чуть выше 40% и находился рейтинг Трампа большую часть времени его президентства, отмечает The Hill.

Опрос проходил на фоне дискуссии демократов в Палате представителей о том, стоит ли начать против Трампа процедуру импичмента.

США Дональд Трамп

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