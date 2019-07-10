Американцы сочли Трампа сильным, но не слишком честным президентом

Президент США Дональд Трамп Фото: Reuters

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Больше половины американцев считают Дональда Трампа решительным президентом, но при этом не доверяют ему, свидетельствуют данные опроса Gallup, опубликованные в среду.

51% американцев назвали Трампа сильным лидером; противоположного мнения придерживается 49% опрошенных. В то же время 55% не считают, что президент выполняет данные им обещания. Не согласны с ними 44% респондентов.

Еще 54% опрошенных заявили, что Трамп не может обеспечить стране те перемены, которые ей нужны, и только 45% считают, что он способен изменить жизнь в США к лучшему.

Две трети американцев заявили, что не считают Трампа честным и не думают, что его словам можно доверять. Верить Трампу к середине 2019 года готовы лишь 34% респондентов.

Gallup отмечает, что экс-президента США Барака Обаму сильным и решительным лидером называли 52% опрошенных, а Джорджа Буша-младшего - 75%. Честным лидером американцы также считали Буша-младшего (65%) и Обаму (61%), а Биллу Клинтону доверяли 46% граждан США.