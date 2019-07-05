Бывший помощник Лукашенко приговорен за взятки к 12 годам и конфискации имущества

Сергея Ровненко задержали больше года назад с санкции президента

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Верховный суд Белоруссии признал бывшего помощника президента Лукашенко - инспектора по Гродненской области Сергея Ровнейко виновным во взятках и приговорил его к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Отбывать срок ему предстоит в колонии усиленного режима.

Суд также запретил Ровнейко в течение пяти лет занимать должности в органах власти или связанные с организационно-распорядительными работами.

Суд установил, что Ровнейко брал материальные ценности, которые ему передавали "исключительно в связи с занимаемым им должностным положением, за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию, а также за выполнение в интересах дающего взятку какого-либо действия, которое это лицо могло совершить с использованием своих служебных полномочий".

Чиновника задержали в мае 2018 года с санкции президента. В КГБ Белоруссии тогда сообщили, что его взяли с поличным при получении $200 тысяч.

Позднее Лукашенко рассказал, что правоохранительные органы заинтересовались его помощником за полтора года до его задержания. "Скажу откровенно, тут, прежде всего, сработали декларации о доходах. Когда изучение шло кадровое, я задал вопрос, откуда такая роскошь: автомобили до десятка, квартиры до десятка. Не может обычный чиновник и его семья так жить", - отмечал президент. Он добавил, что в общении с бизнесменами Ровнейко вел себя как "барчук".