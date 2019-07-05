Jaguar вложит миллиард фунтов в производство электромобилей в Великобритании

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Британский автопроизводитель Jaguar Land Rover инвестирует около 1 млрд фунтов стерлингов ($1,25 млрд) в производство электромобилей в Великобритании.

"Мы привержены тому, чтобы производить следующее поколение наших автомобилей с нулевым уровнем выхлопов в Великобритании", - говорится в сообщении компании.

Фабрика компании в Касл Бромвиче в течение лета будет переоборудована в рамках подготовки к выпуску нового поколения электрических и гибридных моделей Jaguar.

Великобритания сталкивается с препятствиями в попытке привлечь инвестиции в производство электромобилей. Важность этой отрасли растет с переходом производителей на этот вид автомобилей.

Несмотря на то, что спрос на электромобили еще незначителен, власти Великобритании поставили цель перейти на производство с нулевым уровнем вредных выбросов к 2050 году. Это потребует полной электрификации транспортной сети, пишет Financial Times.