США призвали Германию отправить наземные войска в Сирию

Президент США Дональд Трамп показывает сравнительные карты распространения ИГ (запрещена в России) в Сирии и Ираке Фото: Reuters

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Специальный представитель американского правительства по Сирии Джеймс Джеффри призывает Германию ввести свои наземные войска в Сирию.

"Мы хотим, чтобы наземные войска ФРГ частично заменили наших (американских - ИФ) солдат", - сказал Джеффри в интервью немецкой газете Welt am Sonntag и информагентству DPA, опубликованном в воскресенье.

Он отметил, что задействование солдат Бундесвера в боевых операциях в Сирии не является главной целью, так как в борьбе с ИГ (запрещена в РФ) "лучше использовать силы местных военных".

По словам Джеффри, который также является спецпредставителем США в глобальной коалиции по борьбе с ИГ, в регионе "необходимо международное присутствие для обеспечения поддержки наземных войск с воздуха, логистики, обучения солдат и технической помощи".

Газета сообщает, что Джеффри уже обсудил требования США с представителями немецкого правительства в Берлине. "Германия обдумывает, что она может сделать. Возможно, она предоставит наземные войска. Но также это может быть гражданская, финансовая или военная поддержка другого рода", - приводит издание его слова.

По словам Джеффри, военное присутствие ФРГ в Сирии необходимо для поддержания стабильности на северо-востоке страны и гарантии того, что в регион не вернутся силы ИГ или подобных группировок.

В декабре 2018 года американский президент Дональд Трамп заявил, что США разгромили силы группировки ИГ в Сирии. Позже он объявил о своем решении поэтапного выведения американских войск из Сирии.