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14 россиян не пустили в Мексику из-за возможной подделки паспортов

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - 14 человек с российскими паспортами не пустили в Мексику 6 июля, они могли использовать поддельные документы, сообщает в твиттере посольство России в Мексике.

"В Канкуне было отказано во въезде 14 гражданам с российскими паспортами, прибывшими чартерным рейсом авиакомпании Nordwind. Причина отказа - несоответствие цели поездки заявленной, а также возможное использование подложных документов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все задержанные будут отправлены обратно ближайшими рейсами авиакомпании Nordwind.

В ведомстве добавили, что сотрудники посольства занимаются этой ситуацией.

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