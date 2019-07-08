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Почти 30 человек погибли в Индии в ДТП с автобусом

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - В Индии 29 человек погибли после того, как пассажирский автобус съехал с дороги и упал в канал с высоты более 4,5 метров, сообщает NDTV.

По данным полиции штата Уттар-Прадеш, пассажирский автобус со спальными местами, ехавший из Лакхнау в Дели, попал в аварию на скоростной автомагистрали Ямуна. В результате ДТП 29 из 46 пассажиров погибли, 17 получили ранения и были доставлены в больницу. Спасательная операция на месте происшествия продолжается.

Предположительно авария произошла по вине водителя, который заснул за рулем.

Индия

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