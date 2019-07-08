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"Рустави 2" возобновил работу после нескольких часов приостановки вещания

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Частная грузинская телекомпания "Рустави 2" утром в понедельник возобновила работу после нескольких часов приостановки вещания.

Накануне у здания телекомпании собрались сотни возмущенных граждан, которые потребовали публичных извинений от руководства "Рустави 2" за нецензурные высказывания телеведущего Гиоргия Габуния в адрес руководства РФ. Они также хотели добиться увольнения ведущего и гендиректора компании, а также возбуждения уголовного дела.

В связи с угрозами собравшихся гендиректор "Рустави 2" Ника Гварамия решил приостановить вещание тех пор, пока правоохранительные органы не смогут гарантировать безопасность сотрудникам телеканала.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила прозвучавшие в воскресенье вечером в прямом эфире нецензурные слова телеведущего в адрес президента РФ Владимира Путина.

Грузия Рустави 2

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