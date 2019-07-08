Мужчина без страховки забрался на самое высокое здание Лондона

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Неизвестный мужчина без страховки в понедельник забрался на небоскреб The Shard ("Осколок") высотой 310 метров в центре Лондона, сообщают местные СМИ.

К высотке прибыли полицейские и "скорая". Позже мужчина оказался в здании, сотрудники полиции поговорили с ним и не стали арестовывать.

Someone is climbing up The Shard!!! 🤯 pic.twitter.com/4yWG0CZ6Rt — David Kevin Williams (@DaveKWilliams) July 8, 2019

How did ANOTHER daredevil dupe The Shard security? Freeclimber clambers 1,000ft up Europe's tallest skyscraper less than two years after man reached top from 72nd floor viewing platform

via https://t.co/BR8uKYmiL9 https://t.co/EbXx9HGmUe — GEOFF S.K,RETIRED ROCK MUSICIAN&SOLO ENTERTAINER. (@Geoffkernow) July 8, 2019

The Shard - 95-этажное офисное здание высотой 310 метров, построенное в 2012 году. Помимо офисов, в том числе телеканала Al Jazeera, в нем расположены рестораны, магазины и отель. На его смотровую площадку можно подняться за 27 фунтов (около 2150 рублей).

Этот небоскреб считается самым высоким зданием не только Лондона, но и всего Евросоюза.