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Мужчина без страховки забрался на самое высокое здание Лондона

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Неизвестный мужчина без страховки в понедельник забрался на небоскреб The Shard ("Осколок") высотой 310 метров в центре Лондона, сообщают местные СМИ.

К высотке прибыли полицейские и "скорая". Позже мужчина оказался в здании, сотрудники полиции поговорили с ним и не стали арестовывать.

The Shard - 95-этажное офисное здание высотой 310 метров, построенное в 2012 году. Помимо офисов, в том числе телеканала Al Jazeera, в нем расположены рестораны, магазины и отель. На его смотровую площадку можно подняться за 27 фунтов (около 2150 рублей).

Этот небоскреб считается самым высоким зданием не только Лондона, но и всего Евросоюза.

Великобритания Лондон

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