Новый премьер Греции объявил о первых назначениях в правительстве
Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Новый премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в понедельник сделал первые назначения в кабинете министров, сообщили греческие СМИ. В частности, новым министром финансов стал экономист Христос Стайкурас.
Министерство иностранных дел возглавил юрист Никос Дендиас, МВД - Михалис Хрисохидис.
Лидер консервативной партии "Новая демократия" Мицотакис принес присягу в качестве премьер-министра Греции ранее в понедельник.
Накануне в Греции прошли парламентские выборы. По итогам обработки 99,92 % бюллетеней "Новая демократия" получила 39,85% голосов избирателей.