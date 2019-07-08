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Новый премьер Греции объявил о первых назначениях в правительстве

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Новый премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в понедельник сделал первые назначения в кабинете министров, сообщили греческие СМИ. В частности, новым министром финансов стал экономист Христос Стайкурас.

Министерство иностранных дел возглавил юрист Никос Дендиас, МВД - Михалис Хрисохидис.

Лидер консервативной партии "Новая демократия" Мицотакис принес присягу в качестве премьер-министра Греции ранее в понедельник.

Накануне в Греции прошли парламентские выборы. По итогам обработки 99,92 % бюллетеней "Новая демократия" получила 39,85% голосов избирателей.

Греция

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