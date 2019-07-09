В аэропорту Амстердама столкнулись два самолета

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - В Амстердаме в международном аэропорту Схипхол во вторник утром столкнулись два пассажирских самолета, сообщают европейские СМИ.

Столкновение произошло при подготовке одного из авиалайнеров к вылету. Сейчас допрашивают пилотов, водителей и авиадиспетчеров.

Один из столкнувшихся самолетов - Boeing 737-800 - принадлежит авиакомпании KLM. Он должен был лететь в Мадрид. Авиаперевозчик пересадил своих пассажиров на другой рейс. Второй самолет - Airbus A320 - лоукостера easyJet отправлялся в Лондон.

Инцидент не сказался на графике работы аэропорта.