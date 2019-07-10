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Зеленский назвал киевского чиновника с судимостью разбойником и выгнал с совещания

Зеленский назвал киевского чиновника с судимостью разбойником и выгнал с совещания
Президент Украины Владимир Зеленский
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский в Борисполе выгнал секретаря Бориспольского городского совета Ярослава Годунка со встречи с местными властями и активом Киевской области. Зеленский еще назвал его разбойником.

Украинский президент обсуждал вопрос функционирования Бориспольской больницы. На встрече также присутствовал новый глава Киевской областной государственной администрации Михаил Бно-Айриян.

Зеленский поинтересовался, почему райгосадминистрация, облгосадминистрация, мэр и директор больницы "не сели за один стол" для обсуждения вопроса работы больницы.

Секретарь Бориспольского горсовета Годунок посетовал, что ранее соучредителями Бориспольской больницы были город и район 50 на 50, а затем глава Бориспольской РГА Александр Туренко забрал у города больницу, и теперь больница не может финансироваться из городского бюджета.

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В свою очередь Зеленский сказал, что "когда много кричат, он всегда просит найти ему в интернете что-то о человеке, который очень много кричит".

"Я тут прочитал газеты, скажите, это правда или нет: так, член "Родины", правильно, секретарь Бориспольского городского совета, ранее судимый по части 3 статьи 142 Уголовного кодекса - "разбой, соединенный с причинением тяжких телесных повреждений". Ярослав Николаевич. Это Вы?" - спросил президент Годунка.

После получения от собеседника утвердительного ответа, Зеленский сказал: "Выйдите отсюда. Выйди отсюда, разбойник ты! Плохо слышишь меня? Я вас спрашиваю, это вы? Выйдите, пожалуйста".

В свою очередь Годунок начал возмущаться, сказал, что это "цирк просто" и упоминал заявление Зеленского в инаугурационной речи, что "каждый украинец - президент".

"Ты - точно не президент, потому что у президента нет криминала...Иди, гуляй!", - сказал в ответ Зеленский.

"Извините, эмоции. Не люблю бандитов, просто", - резюмировал президент после перепалки.

Зеленский потребовал от новоназначенного главы Киевской областной государственной администрации Михаила Бно-Айрияна и властей Бориспольского района Киевской области за год сделать Бориспольскую районную больницу современным медицинским учреждением.

"Это стратегический вопрос, я хочу, чтобы новый глава (Бно-Айриян) собрал всех вас завтра за столом, чтобы вы написали план, чтобы за год была новая Бориспольская клиника. За один год. Совместными усилиями", - сказал президент.

Он подчеркнул, что если вопрос решаться не будет, то "всех уволим". "Я вам честно обещаю", - сказал Зеленский.

Украина Владимир Зеленский

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