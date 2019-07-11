На греческом полуострове Халкидики после шторма объявили режим ЧП
Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Власти Греции объявили режим чрезвычайного положения на полуострове Халкидики из-за сильного шторма, который в ночь на четверг унес жизни шести туристов, включая двух россиян, сообщает в четверг газета "Катимерини".
State of emergency declared in #Halkidiki after deadly storms and gale-force winds kill six people, injured dozens #Greece https://t.co/IQ7KVST0j2 pic.twitter.com/4ATQr0d4Ub— Kathimerini English Edition (@ekathimerini) 11 июля 2019 г.
Почти 80% территории полуострова до сих пор остается без электричества, возобновления подачи электроэнергии ждут не раньше позднего вечера.
Шторм нанес серьезный урон инфраструктуре полуострова, который очень популярен у туристов летом. Упавшие деревья повредили множество машин, ураганный ветер перевернул и разбросал столы в кафе, шезлонги и тенты на пляжах.
Двое россиян - отец и сын - погибли под упавшим на них деревом. Также погибла супружеская пара из Чехии и мать с сыном из Румынии.