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На греческом полуострове Халкидики после шторма объявили режим ЧП

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Власти Греции объявили режим чрезвычайного положения на полуострове Халкидики из-за сильного шторма, который в ночь на четверг унес жизни шести туристов, включая двух россиян, сообщает в четверг газета "Катимерини".

Почти 80% территории полуострова до сих пор остается без электричества, возобновления подачи электроэнергии ждут не раньше позднего вечера.

Шторм нанес серьезный урон инфраструктуре полуострова, который очень популярен у туристов летом. Упавшие деревья повредили множество машин, ураганный ветер перевернул и разбросал столы в кафе, шезлонги и тенты на пляжах.

Двое россиян - отец и сын - погибли под упавшим на них деревом. Также погибла супружеская пара из Чехии и мать с сыном из Румынии.

Греция Халкидики

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